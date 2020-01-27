新型冠狀病毒不停延燒，台灣中央流行疫情指揮中心公布，確診個案今天再增一例。台灣目前累積共5起確診案例。新增一例為中部50多歲女性，去年10月下旬就赴大陸武漢工作，沒有華南海鮮市場接觸史，與今年1月20日搭機返台確診的國內首例女台商同飛機。

央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，第五名確診的50多歲女性，今年1月20返台，１月２５日出現發燒以及肌肉痠痛症狀就醫，院方隨即通報並收治負壓隔離病房，於今天（27日）確診，目前病情穩定。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今天中午出現的第五例確診個案，和第一例在武漢工作的女台商，是同機返台者，原本就在監控中，因25日發燒，就醫後隔離檢疫確診。

中央流行疫情指揮中心莊人祥監測應變官表示，第五例確診案例雖然是和首例的女台商同飛機，但因為座位和女台商相隔20多排，一個坐在十幾排，一個坐在三十幾排，研判因女台商傳染的機率較小，加上在武漢工作已有一段時間，應是在武漢時就感染機率較大。

第五名確診個案，從搭機返台後第五天才發病，外界擔心她是否趴趴走？莊人祥強調，該名女性是25日才發病，發病後才較具有傳染力，該名女性僅第一天搭機回台時有搭捷運，且有戴口罩，居家隔離密切接觸者僅其丈夫一人，回溯五天之內其實幾乎沒有傳染力，民眾沒必要擔心。

陳時中也強調，雖然一開始出現首例的班機僅針對46名和首例女台商座位較近乘客給予自我健康管理的建議，強度不強，但後來隨著防疫不斷升級，已經改為「全機監控」中，所有有出現確診案例的飛機都會要求同機者居家隔離，減少外出，且外出一定要戴口罩。

(中時 )