NBA傳奇球星Kobe Bryant(科比布萊恩)自球壇引退不過3年多時間，正在各領域積極發展的他卻因直升機墜毀意外殞命，享年41歲，讓全球愕然且悲痛，事實上布萊恩除了籃球技巧高超外，在藝術方面也相當有才華，除了是公認的鋼琴好手外，他以《親愛的籃球》，勇奪奧斯卡獎，是體壇史上首站上奧斯卡得獎台的運動員。

Kobe在2017年退休後，找了動畫師合作推出《親愛的籃球》一片，由他親自編導並口述，改編自他在2015年寫給《球員論壇報》的一封信，內容描述布萊恩自6歲開始對籃球產生喜愛、走過黃金時代並於20年後選擇退役的人生故事，影片非常感人，獲得廣大好評。

此片入圍奧斯卡時，布萊恩以「不可思議」來表達內心的激動，之後曾在訪談中坦言希望藉由這個影片，證明自己不只會打球，最後他拿下該屆奧斯卡最佳動畫短片獎，而如今布萊恩因意外離世，奧斯卡獎也在官方臉書發出了聲明，貼出布萊恩的照片，寫下：「他們質疑這孩子能否在NBA出人頭地，他證明對方錯了；他們質疑他能否拿下冠軍，他證明對方錯了；他們也曾質疑他能否拍電影，結果他拿了奧斯卡獎，一如所有偉大的藝術家，科比布萊恩一再證明這些質疑者都錯了，願你安息」。

(中時電子報)