呂思緯（鼓鼓）和Karencici一同主持Hit Fm聯播網鼠年過年特別節目，鼓鼓表示自己每到過年都會陪媽媽回娘家，20年來都不間斷；媽媽娘家在雲林，他印象最深刻的就是雲林有很大片的田跟漁塭。提到新年新希望，鼓鼓說新年願望是希望跟他在專輯所有合作對象、或是相遇過的人，所有夢想都成真。

來台5年的Karencici，她表示這5年都待在台北，希望能有時間能去逛逛其他縣市，像是花蓮、台東玩。提到新年新希望，Karencici希望今年可以把身材練好，練成有腹肌跟馬甲線，她笑說，因為這樣拍MV可以展露好身材，未來就能在MV中穿比基尼。

至於鼓鼓表示對自己比較沒有想法，新年新希望就是看著別人好、自己就很好，讓一旁的Karencici大讚鼓鼓超有大愛。鼓鼓也回憶小時候跟媽媽回雲林娘家，印象最深的就是魚塭的狗，他提到因為有人會去漁塭偷魚，所以漁塭都會養狗來嚇跑小偷，他透露笑那些看守的狗會很強壯的原因，是因為主人餵狗喝雞血。讓Karencici直說：「長知識了！動物本來就是要吃生的才會茁壯。」

(中時電子報)