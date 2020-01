第62屆葛萊美獎頒獎典禮台灣時間27日上午9點在美國洛杉磯史泰博中心舉行,在入圍8項的新人女歌手Lizzo(麗珠)以〈Cuz I Love You〉、〈Truth Hurts〉的精彩演唱開場後,主持人Alicia Keys艾莉西亞凱斯悲痛的說:「我們感到非常的悲傷,因為在今天早些時候,洛杉磯、美國以及整個世界,都失去了英雄,我們在Kobe Bryant(柯比布萊恩)曾奮鬥的場館內感到傷心不已。」對於柯比的驟逝感到不可置信之餘,也帶領全場緬懷這位傳奇NBA球星。

入圍包括「年度歌曲」、「年度製作」、「最佳新人」、「最佳流行歌手」、「最佳節奏藍調演奏」、「年度專輯」和「最佳當代都會專輯」等8項大獎的最強新人麗珠,最後拿下「最佳流行歌手」、「最佳傳統節奏藍調演出」與「最佳都會專輯」共3項大獎。年度大贏家怪奇比莉(Billie Eilish)在本屆葛萊美獎入圍6項大獎的她,一共抱走「年度錄音」、「年度專輯」、「年度歌曲」、「年度新人」、「最佳流行專輯」等5項大獎。另外Beyoncé(碧昂絲)則以自傳電影《Homecoming》獲得最佳電影音樂獎,這也是她人生第24座葛萊美獎。

新人麗珠拿下「最佳流行歌手」、「最佳傳統節奏藍調演出」與「最佳都會專輯」3項大獎。(圖/華納提供)

《第62屆葛萊美獎》得獎名單精選:

年度錄音Record of the Year:〈Bad Guy〉/Billie Eilish怪奇比莉

年度專輯Album of the Year:《When We All Fall Asleep, Where Do We Go?》/Billie Eilish怪奇比莉

年度歌曲Song of the Year:〈Bad Guy〉/Billie Eilish怪奇比莉 & FINNEAS

年度新人Best New Artist:Billie Eilish怪奇比莉

最佳流行歌手Best Pop Solo Performance: Lizzo麗珠

最佳流行團體/二重唱Best Pop Duo/Group Performance:Lil Nas納斯小子 X Featuring Billy Ray Cyrus

最佳流行專輯Best Pop Vocal Album:《When We All Fall Asleep, Where Do We Go?》/Billie Eilish怪奇比莉

最佳傳統藍調演出Best Traditional R&B Performance: Lizzo麗珠

最佳當代都會專輯Best Urban Contemporary Album:《Cuz I Love You》/Lizzo麗珠

