第62屆葛萊美獎頒獎典禮台灣時間27日上午9點在美國洛杉磯史泰博中心舉行，在入圍8項的新人女歌手Lizzo（麗珠）以〈Cuz I Love You〉、〈Truth Hurts〉的精彩演唱開場後，主持人Alicia Keys艾莉西亞凱斯悲痛的說：「我們感到非常的悲傷，因為在今天早些時候，洛杉磯、美國以及整個世界，都失去了英雄，我們在Kobe Bryant（柯比布萊恩）曾奮鬥的場館內感到傷心不已。」對於柯比的驟逝感到不可置信之餘，也帶領全場緬懷這位傳奇NBA球星。

入圍包括「年度歌曲」、「年度製作」、「最佳新人」、「最佳流行歌手」、「最佳節奏藍調演奏」、「年度專輯」和「最佳當代都會專輯」等8項大獎的最強新人麗珠，最後拿下「最佳流行歌手」、「最佳傳統節奏藍調演出」與「最佳都會專輯」共3項大獎。年度大贏家怪奇比莉（Billie Eilish）在本屆葛萊美獎入圍6項大獎的她，一共抱走「年度錄音」、「年度專輯」、「年度歌曲」、「年度新人」、「最佳流行專輯」等5項大獎。另外Beyoncé（碧昂絲）則以自傳電影《Homecoming》獲得最佳電影音樂獎，這也是她人生第24座葛萊美獎。

新人麗珠拿下「最佳流行歌手」、「最佳傳統節奏藍調演出」與「最佳都會專輯」3項大獎。（圖／華納提供）

《第62屆葛萊美獎》得獎名單精選：

年度錄音Record of the Year：〈Bad Guy〉／Billie Eilish怪奇比莉

年度專輯Album of the Year：《When We All Fall Asleep, Where Do We Go?》／Billie Eilish怪奇比莉

年度歌曲Song of the Year：〈Bad Guy〉／Billie Eilish怪奇比莉 & FINNEAS

年度新人Best New Artist：Billie Eilish怪奇比莉

最佳流行歌手Best Pop Solo Performance： Lizzo麗珠

最佳流行團體/二重唱Best Pop Duo/Group Performance：Lil Nas納斯小子 X Featuring Billy Ray Cyrus

最佳流行專輯Best Pop Vocal Album：《When We All Fall Asleep, Where Do We Go?》／Billie Eilish怪奇比莉

最佳傳統藍調演出Best Traditional R&B Performance： Lizzo麗珠

最佳當代都會專輯Best Urban Contemporary Album：《Cuz I Love You》／Lizzo麗珠

(中時電子報)