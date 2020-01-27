新型冠狀病毒不停延燒，指揮中心統計，昨天單日共新增119例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，共5例確診，207名隔離檢驗中。而高雄一名50多歲台商22日發病時還在高雄金巴黎舞廳出沒，造成陪酒小姐出現病徵。今天檢驗結果出爐，舞小姐第二次新型冠狀病毒檢驗同樣也是陰性，確定排除。

台灣中央流行疫情指揮中心公布，確診個案今天再增一例，台灣目前累積共5起確診案例。新增一例為中部50多歲女性，去年10月下旬就赴大陸武漢工作，沒有華南海鮮市場接觸史，與今年1月20日搭機返台確診的國內首例女台商同飛機。

指揮中心統計，昨(26)天國內新增119例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報402名個案，含5名確診、190名排除、207名隔離檢驗中(88名初驗陰性、其餘待檢驗)。

5名確診個案狀況穩定持續住院隔離，除第4名及第5名確定病例接觸者待追蹤，前3名確診個案接觸者共計384人，其中14人有症狀已通報(6人二次檢驗皆陰性已排除、8人檢驗中)。

高雄左營區一名50多歲男性台商，22日下午曾出沒金巴黎舞廳（招牌為金芭黎），全程未戴上口罩，造成陪酒小姐出現病徵，初一凌晨出現喉嚨痛、呼吸困難，懷疑自己可能中標，主動通報衛生單位，目前已在醫院隔離，今天檢驗結果出爐，二次採驗同樣也是陰性。

(中時 )