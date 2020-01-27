武漢肺炎疫情延燒 日股收盤重挫逾2％ 17:472020/01/27 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情在中國已造成至少80人喪命，投資人擔心疫情延燒衝擊金融市場，東京股市日經指數今天收盤重挫逾2%。 日經225指數重挫483.67點，跌幅2.03%，收23343.51點。東證一部指數挫跌27.87點，跌幅1.61%，收1702.57點。 (中央社) #疫情 #重挫 #指數 #跌幅 #收盤 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 墜機現場成噩夢 3原因讓布萊恩遺體拾回超耗時 - 國際 梅根變變變 女王頭好痛 - 國際 塔台求救音檔曝光 布萊恩直升機低空盤旋至少6圈 - 國際 強勢回歸？傳梅根要介入美大選 - 國際 奈及利亞爆發拉薩熱 造成29人死亡 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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