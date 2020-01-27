俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情在中國已造成至少80人喪命，投資人擔心疫情延燒衝擊金融市場，東京股市日經指數今天收盤重挫逾2%。

日經225指數重挫483.67點，跌幅2.03%，收23343.51點。東證一部指數挫跌27.87點，跌幅1.61%，收1702.57點。

(中央社)