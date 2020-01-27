500萬人離開武漢去了哪兒？大數據顯示7515人赴台灣。（香港01）

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，武漢市長周先旺26日晚間在記者會上表示，因為春節返鄉和疫情爆發的影響，在23日封城之前，已有500多萬人離開武漢，還有900萬人留在城裡。離開武漢的500多萬人到底去了哪兒？根據大數據分析，有7515人搭機飛到台灣。

《第一財經》利用大數據分析2020年春運期間，23日「封城」前從武漢出發的人群，發現其中7成人前往湖北省內其他城市；而搭乘飛機者中，最多人去了北京；往港澳台航班方面，有7515人搭機飛到台灣。

武漢是外來人口流入城市。有關數據統計，湖北省以外，武漢人口熱門來源地為：信陽（佔流入武漢人口的1.54％）；重慶（佔流入武漢人口的1.4％）；南陽（佔流入武漢人口的1.13％）。排在前10名的來源城市還有：駐馬店、廣州、周口、北京、商丘、深圳、長沙。前10名中，信陽、南陽、駐馬店、周口、商丘都屬於河南省。據此推斷，2020年春運500多萬離開武漢的人群中，不少是回到家鄉，尤其是上述幾個城市。

《第一財經》引述大數據報導，1月10日至1月22日春運期間，每天從武漢出發的人群中，有6至7成前往湖北省內其他城市，其次是河南、湖南、安徽、重慶和江西。

除了湖北的城市，從武漢前往信陽、重慶、長沙、北京、上海和鄭州的人群比例較高。而在湖北省內，孝感和黃岡是接受武漢返鄉客流比例最高的兩個城市，離開武漢的人當中，平均每日有13.03％和12.64％是從武漢出城到達孝感和黃岡。

另外，從武漢出發的航班數據（2019年12月30日至2020年1月22日）顯示，北京、上海、廣州、成都、海口、昆明、廈門、深圳、三亞、南寧是武漢出發航班的前10大目的地城市。

根據航班座位數統計，在武漢「封城」前的20多日，有約6萬多人從武漢飛到北京，約5萬多人分別從武漢飛到上海（虹橋機場和浦東機場合計）、廣州和成都。

國際航班方面，武漢出發航班量最大的是泰國曼谷，有約2萬多人從武漢飛往曼谷（素汪納普機場和廊曼機場合計），其次是新加坡樟宜機場、日本成田機場。

往港澳台航班方面，武漢出發飛往香港機場7078人，飛往澳門6145人。飛往台灣桃園（3696人）、高雄（2698人）、松山（1121人），合計7515人。

(中時 )