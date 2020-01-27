澳洲、美國雙雙確診第5例武漢肺炎病例，韓國出現第4起病例，值得注意的是，澳洲今（27）日確診的最新患者是搭乘武漢封城前最後一班飛機飛往雪梨的21歲女子。

澳洲27日出現第5起武漢肺炎確診病例，澳洲當局升級邊境措施，所有來自大陸的班機都必須接受海關安全人員檢查。

據《澳洲人報》（The Australian）報導，新南威爾斯州衛生署（NSW Health）今日下午宣布，澳洲確診第5例武漢肺炎病例，新南威爾斯州首席醫療官項特（Kerry Chant）表示，該名21歲女子是在23日搭乘武漢封城前末班飛機飛抵雪梨機場，她在抵達雪梨後24小時內就出現症狀，赴醫院急診室就診時立即受到隔離。

此前澳洲已在25日確診4例武漢肺炎病例。

此外，美國也在26日確診2例2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）病例，這兩例分別來自加州洛杉磯郡及亞利桑那州鳳凰城地區，截至目前為止美國境內的確診案例上升至5人，這5名患者近期都有武漢旅遊史。

美國及澳洲疾病有關當局均表示，現階段沒有證據顯示，武漢肺炎病毒在國內有人傳人跡象，不過美國疾病管制暨預防中心（Centers for Disease Control and Prevention）國家疫苗暨呼吸道部門主任梅森尼爾（Nancy Messonnier）仍預期，未來幾天內恐會有更多確診案例出現。

另外，根據韓聯社報導，韓國疾病管理本部今日宣布，韓國武漢肺炎病例增至4例，最新一名患者是20日入境的55歲韓國籍男子，該名男子此前曾到過武漢，21日出現感冒症狀首次就醫，25日出現發燒、肌肉痠痛症狀後再度就醫，並被列為觀察對象，26日被列為疑似病例，今日確診。鑒於感染病例持續增加，韓國保健福祉部今日已將傳染病預警級別從「注意」上調至「警戒」。

(中時電子報)