2019新型冠狀病毒我國今天出現第5例確診病情，交通部次長祈文中指出，截至今天中午在台灣的武漢團均已離境，預計下午最後一團的湖北團也將離開，目前其他省份的大陸團還有308團，共計5399人，最慢將會在1月31日前全數離台。

祈文中表示，觀光產業每年會有2次淡季，但為因應新型冠狀病毒疫情，將對旅行業者提出紓困方案，目前也在研擬對於未來陸客減少後的因應措施，預計開工後就將開會討論。

根據陸委會掌握，目前滯留武漢的台灣人約還有2、300名，其中約90人是短期性的探視民眾，因此陸續傳出藥品短缺、找不到住所等問題，也有人因當地衛生醫療品質不佳，產生精神惡化等狀況。

陸委會指出，海基會目前已將民意進行彙整，建立群組並向武漢當地台商提出建議與應變措施，並請鄰近的台商協會建立與武漢台商的聯繫機制，對於藥品短缺等問題會盡力協助，後續處理進度將會視狀況再向國人說明。

(中時 )