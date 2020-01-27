This isn’t real... — Aaron Judge (@TheJudge44) January 26, 2020

布萊恩直升機失事總共9人罹難，除了他13歲的女兒吉安娜，還有大學棒球教練阿托貝里(John Altobelli)。消息很快傳到東岸，這對紐約洋基「法官」賈吉(Aaron Judge)來說是雙重打擊，阿托貝里曾是他的教練，他的子弟兵還有大都會外野手麥尼爾(Jeff McNeil)。

麥尼爾推文表示：「阿托貝里是幫助我打入職棒的恩師，他冒險把我選進他的球隊，最後我成功進入職棒選秀。籃球界與棒球界同日蒙受重大損失。」

賈吉2012年時在鱈魚角大學聯盟與麥尼爾同隊，教練是阿托貝里。56歲的阿托貝里現任南加州橘岸社區學院的教練，他女兒Alyssa與布萊恩女兒吉安娜是籃球隊友，兩家因此熟識，包含阿托貝里的妻子也在直升機上全數罹難。

阿托貝里曾說：「我自知對賈吉的職業生涯沒太大幫助，但賈吉還是一直記得我教他的東西。」賈吉對此難過地說不出話，只推文說「這不是真的...」。阿托貝里還有一個兒子，他目前擔任紅襪球探。

(中時電子報)