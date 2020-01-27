武漢肺炎病例不斷增加，引起民眾恐慌，除了搶購口罩，第一線醫護人員透露出更大隱憂，那就是亟需要心理建設，目前「處理恐慌」已成了他們的重大任務，甚至有醫生脫下工作服後瞬間崩潰，在房間裡嚎啕大哭！

根據陸媒《南方週末》報導，有醫生脫下工作服後，巨大的壓力讓他瞬間變身，如同小女孩般坐在房間裡嚎啕大哭；也有不知如何宣洩情緒的醫生，表面上看起來一切正常，卻因不能休息、無法輪換，出現急性「應激障礙」，嚴重失眠導致無法正常上班。

至於武漢市民則以兩種心理問題居多，第一種是疑心病，雖然就醫檢查後顯示沒有異常，仍無法消除疑慮，並伴隨焦慮；另一種是強迫性恐懼，即便防疫物資已齊全，但依然難以抗拒恐懼。北京大學副教授、學生心理健康教育與諮詢中心副主任徐凱文表示，因應這次疫情，處理恐慌已是重要任務。

報導指出，湖北省心理諮詢師協會會長、武漢大學中南醫院神經內科主任醫師肖勁松曾接到一通剛被確診感染了新型冠狀病毒肺炎的醫師來電指出，由於中南醫院床位極度緊張，連被感染的醫生都收不進，只能自我隔離在朋友提供的一間無人居住的房子裡，還有指責的電話接踵而至，罵這位元醫生把病毒帶回家，讓家人也面臨被感染的風險。

(中時電子報)