多次獲得金鐘獎廣播主持人獎的方笛，曾訪過無數台港大明星，很多人都認為大牌明星一定難訪，而且會有很多禁忌，方笛在自己的臉書上寫到和四大天王中的劉德華和張學友的情誼，談到天王的祕辛，她透露一二件事，讓人看到了天王完全不同的一面。

她說當年的劉德華真的可愛，拿出合照照片看的出年輕時滿滿帥氣，每出一張專輯他都會來上方笛主持的「今夜之歌」節目，下了節目後，他們倆一定照例摟摟抱抱拍照，方笛說這張保存多年的照片倆人非常搭，都剛好穿皮衣，真的男的帥女的美。

張學友是認真沒架子的天王，儘管在當年看不到畫面的錄音間，也會親自替方迪整理頭髮。

方笛眼中劉天王一點架子都沒有，可愛到不行，那張照片日期是96年12月18日，剛好是她結婚紀念日，劉德華來宣傳打歌，別人說他寫一手好字，方笛就說：「展現一下吧！」，劉天王二話不說就揮毫，趴在地上寫毛筆字的情形，方笛說只有一個字：「帥」。

再談到張學友，她用三個「太」字佩服他的毅力、堅持、耐力，方笛記得當初《祝福》這首歌，她正好主持「金曲龍虎榜」，連續50幾週排行榜冠軍，大街小巷傳唱，唱片大賣1百多萬張，那時國內唱片銷售量總共不過兩、三百萬張，張學友一個人佔了一百多萬張，真的了不起。

但是張學友還是非常謙虛，每次來錄音室，方笛叫他做什麼就做什麼，叫他唱現場，就哼幾句給你聽，有一張照片是張學友在錄音間幫方笛弄頭髮，因為他上節目多多少少都會化個妝，雖然說廣播看不見臉，但他就覺得應該被看到最好的一面，所以兩人合照時，才會出現弄頭髮場面。

在張學友世界巡迴演出前，他特別讓環球唱片找到方笛，還邀請她坐到小巨蛋的包廂看演唱會，當年學友的《祝福》、《朋友》，以及後來這麼多的專輯，每一張他都全力以赴，在舞台上每一首歌、每一隻舞，跳得那麼的盡力，方笛說他跟30幾年前的照片完全沒有變。

方笛小檔案：

台灣著名電視、廣播主持人，曾兩度獲金鐘獎廣播節目最佳主持人獎，曾擔任金鐘獎評審和主持人。文化大學音樂系畢業，主修聲樂，於電台實習時，臨陣授命擔任代班主持人，從此展開數十年廣播生涯，廣播生涯曾別開生面call out連線來賓，引起不少回響。主持電視《金曲龍虎榜》、《歌唱名人排行榜》；廣播《今夜之歌》等節目，深受觀眾、聽眾喜愛。

(中時電子報)