為防止武漢肺炎蔓延，內政部移民署國境事務大隊發布最新規定，原居住地為湖北省的陸客，一律不得入境。由於規定是臨時發布，導致已在空中的航班落地後，部分旅客無法入境；有陸客不戴口罩還在機場大鬧，嗆台灣沒人情味，還嗆：「乾脆死在這邊！」讓地勤也相當無奈，大嘆：「整個機場就是一個大瘟疫區！」

一名機場地勤人員將陸客大鬧影片提供給臉書粉絲頁「爆料公社」，表示25日下午收到移民署無預警宣布「中國人來台，如果是特定條件的旅客，禁止入境」相關規定；這名地勤坦言：「有些中國航空的航班都在天空上飛過來了，導致落地後不能入境。」地勤努力幫他們轉到其他航空公司，但別間公司也不願意載，導致地勤忙翻天。

原PO表示，昨（26日）又有新規定，限縮「除了陸配之外，禁止入台！」就連港籍澳門籍都是！但乘客不僅是台灣籍，中國籍的航空旅客也都送到機場，讓她無奈道：「現在整個機場就是一個大瘟疫區！」在現場的地勤人人心裡都是慌的，因為許多乘客無法理性等待問題解決。

原PO表示影片中沒戴口罩的陸客已經鬧了整晚，「一直說我們沒人性，說乾脆死在這邊！讓我們一線處理人員更難工作。」只見他在影片中氣得大罵：「什麼東西呀！全世界沒有的，餐廳不讓人進門！」、「台灣人還有人情味嗎？沒有人味啦！」、「沒有人味的人，不用跟你們講人話！」、「是你們把我們送過來的！」原PO提醒：「只希望大家真的要好好照顧自己，出門一定要戴口罩，並體諒在公共場所工作的我們！」

(中時電子報)