大陸武漢肺炎疫情延燒全球4大洲，確診病例不斷飆高衝破2千例，繼美伊衝突後，原油市場再度出現黑天鵝，投資人擔憂原油需求受壓抑，加上市場供應過剩，國際油價周一（27日）開盤暴跌逾3%，下探至52.15美元，創下3個月來新低，單周更慘崩逾12%。

分析師Phil Flynn指出，一旦武漢肺炎大爆發，可能重創原油需求，拖累油價走弱；高盛也表示，油市先前飽受地緣政治風險和美陸貿易戰威脅，如今肺炎疫情來襲將是最新挑戰，若此次病毒衝擊像SARS般嚴重，原油每日需求恐暴減26萬桶。

路透報導，沙烏地阿拉伯能源部長Abdulaziz bin Salman今（27日）表示，他正密切關注事態後續發展，並相信大陸和國際社會能遏制新型冠狀病毒蔓延並充分根除。

Salman試圖安撫市場，聲稱病毒對全球石油需求影響「非常有限」，但市場仍會受到投資人心理因素的影響；還說「相信沙國和其他OPEC產油國有能力和應對措施，維持原油市場的穩定。」

截至台北時間27日下午3點30分，西德州中級原油重挫2.52%（或1.36美元），暫報52.82美元，早盤一度狂跌至52.15美元，創下去年10月初來新低，從上周一（20日）最高點59.77美元至今，短短一周累計慘崩12.8%；布蘭特原油也大跌2.36%（或1.43美元），暫報59.25美元，稍早跌至58.68美元，為10月底以來最低。

(中時電子報)