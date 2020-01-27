時光倒流回到90年代的日本，走在澀谷或原宿等潮流集中地，隨處都可見皮膚黝黑、金髮怪妝的辣妹。這就是當時盛行的辣妹文化（GAL）；但自2005年後，這股熱潮慢慢減退，現時已看不到這種非主流的潮流文化。近日就有日本節目採訪這群20年前的人氣辣妹，發現正常裝扮的她們判若兩人，而且保養得宜！

109辣妹近況曝！超狂顏值網震驚。（圖／限界OL Instagram）

日本綜藝節目《松子會議（マツコ会議）》在最近的節目中參與了時尚雜誌(egg)的模特兒聚餐，這本雜誌過去曾介紹許多關於109辣妹(GAL)的文化，在這場聚餐當中，出現了20年前相當知名的辣妹組合「ゴングロ3兄弟withU」的成員，像是「あこ吉」以及「水野祐香」，令人驚訝的是，年約40歲的她們竟仍保持著姣好樣貌，看不出是生過孩子的媽媽，節目還請她們重現當年的109辣妹裝，讓不少觀眾瞬間回憶湧現。

109辣妹近況曝！超狂顏值網震驚。（圖／Youtube）

90年代的澀谷可說是日本年輕人文化誕生地，也是街頭文化鼎盛時期，孕育了平成時代最具特色的「109辣妹（GAL）文化」。當時的澀谷女子向崇拜的日本歌姬致敬，特點是在曬成小麥色的肌膚上運用高光，眉毛很細且眉峰鮮明，彩妝多運用藍色或銀色，服飾則受到美國西海岸的影響，造型呈現出色彩繽紛、活力四射的面貌。

年約40歲的109辣妹們，竟能保持姣好面容。（圖／水野祐香 Instagram）

在那個社群網路還不流行的年代，十幾歲的年輕人創造出的化妝和服飾文化，頻頻被雜誌和電視等媒體報導，並催生多本辣妹流行雜誌，向日本全國廣泛傳播。

水野祐香仍保持姣好面容，當起網紅教人化妝保養。（圖／水野祐香 Instagram）

回到節目中受訪的成員，其中的水野祐香，目前也是一名網紅，專門教人化妝保養等等。節目播出後，不少網民相當震驚，「沒想到以前拼命曬黑，現在皮膚仍能保養得這麼好」、「辣妹果然永遠年輕」、「現在比較好看」。看來不管在任何年代，只要懂得打扮技巧，就算是地方媽媽，

一樣是會讓人驚豔。

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(中時電子報)