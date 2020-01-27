武漢肺炎來得又急又快，甚至不亞於陸美貿易戰對於大陸經濟的影響，防疫視同作戰，大陸國務院也宣布為了防範武漢肺炎疫情，將今年農曆春節延長至2月2日。對此，外媒分析，大陸經濟本身就面對債務違約問題，以及30年來最低的經濟增速，經濟學家認為這起疫情，無疑是讓大陸經濟雪上加霜。

據CNN撰文分析，大陸經濟先是面臨陸美貿易戰影響，卻又在此時爆發2019新型冠狀病毒（2019－nCoV）導致的肺炎疫情，若北京當局無法迅速控制疫情，大陸經濟消費力道勢必放緩，紐約研究機構Rhodium Group大陸市場研究主任Logan Wright表示，這是想要重新調整經濟政策步調的北京當局最不想看到的情況。

大陸經濟在去年面臨30年來最慢速成長，加上債務暴增、消費力道減緩，加上陸美第一階段貿易協議當中，陸方承諾2年內採購2000億美元美國商品以及服務，若無法兌現承諾，美方將對大陸進口商品加徵巨幅關稅。

荷蘭國際集團（ING）經濟學家Robert Carnell表示，美國對陸上千億美元的進口商品關稅都沒有取消，北京能採取的經濟手段也幾乎用盡，加上遇到農曆春節，這個上億大陸民眾返鄉過節的時刻，為了防範疫情擴散，北京當局選擇封城，就是想起2003年SARS疫情爆發的慘痛後果，當時全球經濟在那段時間損失高達400億美元，加上現在大陸經濟規模與當年不可同日而語，疫情一旦失控，不僅是亞洲經濟，全球都會陷入危機當中。

文章提及，北京當局這次透過封城手段雖然史無前例，但也代表當局已經從SARS取得教訓，在2003年7月後經濟情勢回穩，大陸經濟迅速反彈，在2003年第三季回升成長10%。

美國官員表示，雖然對於北京當局處理武漢肺炎疫情的透明度頗為憂心，但美國政府已經看到北京當局明白問題嚴重性，並著手處理的正面跡象。

(中時電子報)