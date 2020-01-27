通霄警分局成立行動補給站，27日由副分局長邱泰永親自慰勞執勤警、民力。（通霄警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

通霄警分局成立行動補給站，27日由副分局長邱泰永親自慰勞執勤警、民力。（通霄警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

通霄警分局成立行動補給站，27日由副分局長邱泰永親自慰勞執勤警、民力。（通霄警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

今年春節連假長達9天，通霄警分局依轄區特性及地方需求，加強各項治安維護與交通疏導作為，秉持「假日門市」的精神，勤務升級不中斷，為激勵員警工作士氣、凝結團隊向心力及關懷執勤員警用餐情形，特別設置「行動補給站」，大年初三由副分局長邱泰永親自到各站點慰問。

通霄警分局指出，「行動補給站」以行動餐車補給方式，提供各式飲品與簡單糧食，包含提神飲料、熱呼呼的咖啡、薑茶，以及巧克力、餅乾、暖暖包等，慰勞各執勤員警。

通霄警分局表示，春假期間各地治安、交通工作的繁雜度和差異性遠勝平日，尤其在大年初一至初五，白沙屯拱天宮參香人、車流量大增，透過定點設置行動補給站，可提供在交通疏導崗點、機動派出所及國道3號苑裡、通霄交流道，長時間實施高乘載管制專案執勤的警、民力，短暫休息的環境，並補充熱量與體力。

分局長林振明表示，警方為維護春節期間社會安全與秩序，都盡心盡力不敢懈怠，十分辛苦，希望藉由「行動補給站」的一路關懷，讓執勤中的同仁，身心都能感受溫馨快樂的春節氣氛，也更有體力堅守崗位。

(中時 )