近日桃園機場檢疫站發生自大陸返台乘客，明明出現明顯咳嗽，卻不如實填寫健康聲明書，當檢疫人員要求填寫時，竟然故意朝檢疫人員咳嗽、嘻笑；疫情指揮中心指揮官陳時中今天震怒強調：「防疫不是遊戲」，這樣的行為已經妨害公務，會導致防疫漏洞，若填寫不實、拒絕一定嚴懲。

指揮中心指揮官，衛福部長陳時中表示，這兩天收到不少在機場檢疫人員表達，在收集健康聲明書時，有自大陸入台的旅客，明明已有明顯的咳嗽症狀，卻不願如實填報健康聲明書，檢疫人員要求填寫的當下，還蓄意朝檢疫人員咳嗽、嘻笑，把防疫當兒戲。

陳時中今天表達嚴重緊告指出，防疫不是遊戲，這樣的行為若妨害公務，一定處以最嚴重的懲罰，三年以下有期徒刑。要求旅客來台一定要配合檢疫，重申嬉笑怒罵都是妨害檢疫的行為，會導致防疫漏洞。若填寫不實、拒絕、規避或是出現妨礙行為將依《傳染病防治法》開罰最高15萬元罰鍰。

(中時 )