今天（27日）下午，武漢市長周先旺接受央視記者董倩專訪時坦承，「前期信息披露不及時」，但他強調，傳染病要經過上級授權之後才能依法披露，希望大家理解。此外，對於武漢自23日上午10點起封城，周先旺說，如果人民群眾有意見，願意革職以謝天下。

周先旺承認，這次疫情其實各方面對武漢市政府的信息披露是不滿意的，「我們既有披露的不及時的一面，也有利用有效信息來完善工作不到位的地方。」

周先旺強調，對於披露不及時，希望大家理解，它是傳染病，傳染病有傳染病防治法，要依法披露，作為地方政府，在獲得信息之後，授權之後才能披露，這一點在當時不被理解。他表示，隨後新型肺炎被納入乙類傳染病，按照甲類管理之後，武漢採取了一系列主動措施。

此外，武漢封城今天進入第5天。周先旺表示，一個超千萬人口的城市採取封城，在人類史上是從沒有過的，「但是面對現在的情況，我們把門關了，有可能把疾病關在城內，在歷史上我們不怕留下罵名，只要是有利於疾病的控制、有利於人民生命安全、（武漢市委書記）馬國強同志和我，承擔什麼責任都可以，因為關門，最後說要問責，說人民群眾有意見，我們願意革職以謝天下。」

(中時 )