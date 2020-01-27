美國的內華達州有個地方叫魔鬼洞（Devils Hole），這裡有種保育類動物叫做「魔鱂」（mojiang），不過牠們現在面臨重大的生存危機，因為有醉漢吐在牠們的水池中，害死了牠們許多魚卵，因此牠們現在的數量只剩下38隻，正面臨絕種危機。

魔鱂是一種很特別的魚類，屬於輻鰭魚綱鯉齒目鯉齒亞目鯉齒鱂科，牠們自冰河時期就一直生活在莫哈韋沙漠（Mojave Desert）中「死亡谷國家公園」內的魔鬼洞之中，直到1930年才被人家發現。

牠們所身存的池塘溫度大約落在攝氏32-33度之間，水溫相當溫暖，但一年當中會有2個月的時間，無法照到太陽，因此水中溶氧量很低，而為了適應牠們開始變化，除了腹鰭退化之外，身形也縮小到只有3公分大小而已。

科學家表示，面對艱難的環境，但魔鱂卻能夠完美適應，可以堪稱科學界奇蹟，而為了觀察、紀錄牠們生活情況，每年都會有人專門進入水中進行研究，但不幸的事情發生了。

2016年4月，有3名遊客在酒醉後持槍破壞國家公園大門，闖入魔鬼洞當中，除了將垃圾隨意丟棄之外，還在魔鱂生活的池水中裸泳、嘔吐，造成牠們的生活環境受到衝擊。

而不巧的是每年的4-5月，是魔鱂的繁殖期，被這些人亂搞之後，讓不少魚卵都受害，因此魔鱂目前數量只剩下38隻，目前也無法進行人工培育，這個物種面臨到絕種危機。

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(中時電子報)