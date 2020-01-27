準副總統賴清德（右三）大年初三參香祈福行程第3站來到平鎮福林宮。（邱立雅攝）

準副總統賴清德年初三趴趴走，結束首站新竹城隍廟參香祈福，轉戰新埔蓮華山三聖宮發送福袋，現場還有挑戰竹縣一、二選區立委失利的周江杰與鄭朝方陪同參香，中壢市議員彭俊豪也赫然在列，形成桃竹綠營三帥合體的畫面。

賴清德勉勵同是挑戰立委選戰落敗的3人，讚許3人勇於挑戰艱困選區「很不錯」，並指年輕人肯承擔付出，是民進黨的精神，雖然選舉結果不盡如人意，但仍要持續努力深耕基層、傾聽民意，繼續為大家發聲，努力讓自己成長的城市更好。

跨縣市合體的彭俊豪、周江杰與鄭朝方難得齊聚一堂，彭俊豪笑說選戰期間，3人私底下常彼此鼓勵打氣，雖然最後沒過關，但也打下不錯成績。

3人除了外貌出眾，才華也不少，周江杰就曾在臉書貼出吉他自彈自唱的影片，鄭朝方則是擅長鋼琴與古箏等樂器，問外型酷似周杰倫的彭俊豪是否有意合組樂團？彭俊豪開玩笑表示「考慮中。」

(中時 )