「情人的眼裡容不下一粒沙」，大部分的人都無法接受感情裡出現第三者，但是美國一位30歲的工程師麥可（Michael Taylor），和妻子蘿倫（Lauren）結婚後，夫妻倆偶然遇見了傑西卡（Jessica Woodstock），從那時起，一夫一妻有了改變，成為「三人行」婚姻。

打破婚姻常規，夫妻大「 三人行」讓關係更好。（圖／Mirror Online）

麥可與蘿倫從2011年開始交往，2016年時結婚，在2018年他們遇見了潔西卡，3人間擦出愛的火花，潔西卡曾經有過多角戀經驗，經過深談後，他們決定3人在一起，而這段關係也持續至今。

為了維持一夫二妻的生活，3人常需要大量的溝通，有時還會靠做瑜珈來排解忌妒，最關鍵的就是「3人感情必須是平等的」，每個人都有責任要照顧這段感情中的自己以及彼此。

夫妻同時愛上正妹，3人決定共組家庭。（圖／wearethr33 instagram）

麥可表示，「在這段關係中大家都是平等的，沒有所謂的第三者，潔西卡過去就有多角戀的經驗，而我與蘿倫從交往到結婚過去7年中，都一直是一夫一妻制，所以我們希望可以加強我們的關係，在變成3人行後，我們發現我們能夠付出更多愛，成為更好的自己。」

雖然，婚外情的情況，在某些國家不被允許，為了增進夫妻感情，這對夫妻居然邀請年輕正妹加入他們的婚姻，展開了另類的「3P」關係。外界也對他們投以異樣的眼光，但他們不以為意，他們還計畫前往泰國或印尼結婚，一起共組大家庭。

(中時電子報)