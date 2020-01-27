為因應2019新型冠狀病毒防疫措施，華航集團今天宣佈調整大陸及台港澳航班的餐點及其他服務，自明天（28日）起全艙等將改採「無熱餐」服務，另外會共同使用的備品如毛毯、枕頭、毛巾均取消供應，避免不必要的感染。

華航表示，為因應新型冠狀病毒疫情升溫，提高防疫作為，因此實施減少人員接觸措施，將採「無熱餐」的服務，非必要重複使用的餐盒等物品會改為一次性餐具或紙袋，特別餐也僅供素食者，並鼓勵旅客能自備環保杯等自用品，降低病毒傳播風險。

除無熱餐服務外，華航也表示，飲料服務與拋棄式耳機將視旅客需求提供，至於機上備品如毛毯、枕頭、毛巾、報章雜誌等均取消，頭墊紙則採一次性拋棄式使用，機上免稅品服務也從空服員銷售改為網路訂購。

華航強調，集團內的所有航班均適用上述新規，未來將視疫情發展考量是否將持續調整服務內容，另外針對所有過境大陸、港、澳的航班除維持一般正常消毒程序外，另針對客艙餐桌、扶手及艙頂行李箱櫃進行消毒作業，以確保旅客及機組人員的健康。

(中時 )