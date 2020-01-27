西非的奈及利亞共和國爆發「拉薩熱」(Lassa fever,一種由拉薩病毒所引起的病毒性出血熱)，在本月已造成29人死亡，奈及利亞衛生當局緊急宣布了加強隔離措施，以應對更多病例的增加。

醫療訊息(MedicalxPress)報導，奈及利亞疾病控制中心（NCDC）在星期六的一份聲明中說：「截至2020年1月24日，在全國11個州傳出195例確診病例，其中29例死亡。國家緊急行動中心已經啟動，以應對全國各地拉薩熱病病例的增加。」

拉薩熱是奈及利亞的特有疾病，與伊波拉出血熱(Ebola virus isease)、馬爾堡病毒(Marburg virus)屬於同一家族，雖然致命性較伊波拉來得低，但仍然很危險。該病毒通過與大鼠糞便或尿液接觸而傳播，始於發燒，然後虛弱、頭痛、嘔吐和肌肉疼痛，會嘔吐與腸胃出血，在最壞的情況下，可能導致嚴重的內出血和器官衰竭。

奈及利亞在一年前宣布爆發拉薩熱，2019年約有170人死於該病毒，由於乾旱季節的天氣條件，一月的病例數通常會上升。

拉薩熱以老鼠為病媒，因此很難消滅。(圖/世衛組織)

最近確認的病例中，90％發生在奈及利亞南部的伊多( Edo)、翁多(Ondo)、和埃邦伊州(Ebonyi)，但在北部也有死亡病例。所幸，與去年同期相比，死亡率從23.4％下降到14.8％。

NCDC 表示，老鼠是主要的媒介，因此不與老鼠接觸是重要的防疫原則，捕鼠處理必預小心，並保持良好的衛生習慣，勤洗手，打掃環境，以保護自己和家人。

奈及利亞是非洲人口最多的國家，人口約有2億，擁有5座可以診斷拉薩熱的實驗室。

(中時電子報)