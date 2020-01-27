南投縣衛生局也呼籲，若是收到居家隔離通知書的民眾，請民眾盡量不要離開家中，或是跑到人口密集、密閉的公眾場所，畢竟外出就會有機會接觸到其他民眾，假若因為生活所需非得要外出，請務必要配戴口罩，並且盡快返回家中。

(中時 )