防範疫情！南投縣府啟動民眾關懷與客運宣導 17:132020/01/27 中時 張晉銘 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 南投縣衛生局也呼籲，若是收到居家隔離通知書的民眾，請民眾盡量不要離開家中，或是跑到人口密集、密閉的公眾場所，畢竟外出就會有機會接觸到其他民眾，假若因為生活所需非得要外出，請務必要配戴口罩，並且盡快返回家中。 (中時 ) #民眾 #人口密集 #人口 #通知書 #居家隔離 也許您會感興趣 推薦閱讀 粗曠高壯警原來是暖男 助70失蹤人口回家團圓 10:292020/01/24 社會 自湖北返台一律居家隔離 否則強制 陳時中：地點已準備好 11:282020/01/26 生活 防疫措施再提升 今起湖北返國民眾須做居家隔離 12:092020/01/26 生活 武漢肺炎蔓延誰之過？新京報開嗆！ 12:182020/01/27 兩岸 500萬人離開武漢去哪兒？7515人赴台灣 15:332020/01/27 兩岸 生活熱門新聞 媽花400請人寫春聯 兒子看成品崩潰：我後悔了 - 生活 寒流報到 ！氣象局曝最冷時間點 - 生活 好市多口罩之亂他籲平常心 一看推車網笑翻：身體很誠實 - 生活 彰化田中華新口罩觀光工廠 明限200張號碼牌入館 - 生活 4縣市大雨特報！氣象局：這2地小心雷雨、大雨 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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