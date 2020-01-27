美國總統川普預定今天作東分別接待以色列總理尼坦雅胡及其政治對手甘茨，次日公布已遭巴勒斯坦人拒絕的以巴「和平計畫」，一頭栽進以色列緊繃的大選中。

在美國聯邦參議院審理彈劾案和競選連任艱困選戰的陰影下，川普今明兩天滿檔的行程將讓他捲入以色列混亂的政治角力中。

以色列一個多月後即將舉行大選，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）所屬的右翼聯合黨（Likud）和甘茨（Benny Gantz）所屬中間派藍白聯盟（Blue and White party）競爭激烈，不分軒輊。

川普今天分別迎接兩人到白宮橢圓形辦公室進行會談，他明天將再度邀請尼坦雅胡，正式公布各界期盼已久的以巴和平計畫。

美國數十年來試圖解決中東衝突，迄今仍未見成功跡象，最新的和平計畫已面臨強烈批評，而川普親密盟友、暱稱為畢比（Bibi）的尼坦雅胡預料將是最先的受惠者。

批評人士指出，美國最新的和平計畫將會偏袒以方，再次顯示尼坦雅胡享有川普幾近毫無疑問的支持。

川普早已送給尼坦雅胡一連串的政治禮物，包括打破國際外交共識、承認爭議的耶路撒冷（Jerusalem）為以國首都；承認以色列擁有奪自敘利亞的戈蘭高地（Golan Heights）主權；不再反對以方在占有的巴勒斯坦土地上屯墾。

川普的和平計畫在女婿庫許納（Jared Kushner）監督下，由於秘密構思過久，以致批評者懷疑計畫是否真的存在。

卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）中東專家米勒（Aaron David Miller）表示，庫許納的團隊致力於「基本上終將展現他們確實有個計劃」，並且要在美國總統大選前呈現出來。

在數個政府下處理中東問題的美國外交官羅斯（Dennis Ross）指出，川普政府的短期目標是「任何可以轉移公眾對現況注意力的事務」。

(中央社)