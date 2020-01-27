Kobe被問到如何看待死亡，收起笑容嚴肅回答「我會坦然面對」 (影音取自YouTube/The Ringer)

NBA傳奇、有「老大」、「小飛俠」之稱的柯比布萊恩(Kobe Bryant)今天因直升機墜機驟逝，震驚全世界，各界紛紛表達哀悼之意。3年前Kobe接受訪問時，被記者問到如何看待死亡時，短短幾句話如今讓球迷再度淚崩。

布萊恩2016年11月時接受媒體《The Ringer》深度訪問，分享自己所有的一切，當時記者彼得斯(Micah Peters)問到「你如何看待死亡這件事」，布萊恩聽到問題後，隨即收起笑容，嚴肅回答：「對此我很坦然，這是個體悟」、「有死亡才有新生，有黑暗就會有光明，人們最終都會面對、接受這一切，如同我決定從NBA退休時，對於球員而言，那等同於面對一次死亡，若與之對抗，內心會一直掙扎，能明白嗎？這就是我能坦然接受的原因」。

這段片段如今也再度被媒體及網友找出來，不少球迷淚崩說：「可是我不希望你是這樣走」、「絕對不是現在」、「你值得活更久」、「這種過世方法我們不能接受啊」、「滿滿老大霸氣發言，老大一路好走」。

(中時電子報)