禁口罩出口 馬英九：衡量一下 17:162020/01/27 中時 張鎧乙 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前總統馬英九（左二）27日前往關渡宮參香祈福，活動全程戴口罩，拱手不握手，對於2019新型冠狀病毒疫情擴散，政府暫時停止醫療外科及N95口罩出口，馬認為，應該可以衡量一下，倒不一定要很僵硬的規定。（張鎧乙攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前總統馬英九（中）27日到北市關渡宮參香祈福，活動全程戴口罩，拱手不握手，祝福大家「大賺錢」、「賺大錢」、「錢大賺」。（張鎧乙攝） 前總統馬英九（左）27日到北市關渡宮參香祈福，活動全程戴口罩，現場發送福卡給民眾，並與他們親切自拍合影。（張鎧乙攝） 前總統馬英九27日前往關渡宮參拜，對於蘇揆禁止口罩出口一事，馬英九回應，現在國內口罩數量仍足，政府應該可以衡量一下。 馬英九今日上午前往關渡宮參拜，受到不少民眾熱烈歡迎，對於目前武漢肺炎疫情嚴峻，馬英九表示，每個人都應該要做好個人健康管理，目前疫情升高，台灣雖然還沒有出現死亡個案，但「禦敵從嚴」是面對疫情的最基本態度。 針對行政院長蘇貞昌禁止口罩出口一事，引起大陸方面民眾不滿，馬英九表示，現在國內好像數量仍充足，政府應該可以衡量一下，不一定要很僵硬。 (中時 ) #馬英九 #口罩 #疫情 #出口 #政府 也許您會感興趣 推薦閱讀 戴口罩防武漢肺炎 這2款根本沒用！ 09:302020/01/23 生活 馬英九戴口罩赴市場發春聯 10:182020/01/23 政治 馬英九給外孫多少紅包？馬大姊這樣回 19:282020/01/23 生活 馬英九春聯夯？網友一句「傻眼」洩端倪 10:002020/01/24 政治 馬英九一日店員、外送員 驚喜變驚嚇 21:012020/01/24 政治 2020武漢風暴》一張圖秒懂4款口罩怎麼選 台大醫 ：每8小時就該換 00:152020/01/24 生活 脱口罩也重要！ 醫生：做錯恐受感染 16:592020/01/25 生活 5大市面常見口罩 這3種細菌照樣入侵 09:502020/01/27 生活 LINE瘋傳「健康者口罩要反戴」食藥署回應了 12:452020/01/27 生活 批口罩出口禁令 林濁水：直接捐給武漢吧 13:542020/01/27 政治 政治熱門新聞 沒離開！「韓家軍」緊急徵人公告 - 政治 高雄罷韓真的會過嗎？高嘉瑜解讀 - 政治 批口罩出口禁令 林濁水：直接捐給武漢吧 - 政治 媒體人直言國民黨未來 操之在這兩人手上！ - 政治 埋伏筆？美女立委最後留言：很快回來！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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