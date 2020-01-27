前總統馬英九（中）27日到北市關渡宮參香祈福，活動全程戴口罩，拱手不握手，祝福大家「大賺錢」、「賺大錢」、「錢大賺」。（張鎧乙攝）

前總統馬英九（左）27日到北市關渡宮參香祈福，活動全程戴口罩，現場發送福卡給民眾，並與他們親切自拍合影。（張鎧乙攝）

前總統馬英九27日前往關渡宮參拜，對於蘇揆禁止口罩出口一事，馬英九回應，現在國內口罩數量仍足，政府應該可以衡量一下。

馬英九今日上午前往關渡宮參拜，受到不少民眾熱烈歡迎，對於目前武漢肺炎疫情嚴峻，馬英九表示，每個人都應該要做好個人健康管理，目前疫情升高，台灣雖然還沒有出現死亡個案，但「禦敵從嚴」是面對疫情的最基本態度。

針對行政院長蘇貞昌禁止口罩出口一事，引起大陸方面民眾不滿，馬英九表示，現在國內好像數量仍充足，政府應該可以衡量一下，不一定要很僵硬。

(中時 )