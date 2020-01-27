大年初三北市大賣場架上醫療用口罩販售一空。（張鎧乙攝）

北市大賣場架上一般用口罩貨量充足。（張鎧乙攝）

由於2019新型冠狀病毒疫情擴散，口罩成為炙手可熱的商品，許多民眾近日反映市面販售的口罩雖未漲價，但已全數缺貨，包括網購、大賣場與藥妝店都一罩難求，不斷向廠商詢問哪裡可以購買、何時進貨，對此，經濟部表示，過年缺貨主因物流停送，年後就會正常補貨，屆時即可恢復正常，

(中時 )