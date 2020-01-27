防疫大作戰 賣場口罩等補貨 18:212020/01/27 中時 張鎧乙 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大年初三北市大賣場架上醫療用口罩販售一空。（張鎧乙攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大年初三北市大賣場架上醫療用口罩販售一空。（張鎧乙攝） 北市大賣場架上一般用口罩貨量充足。（張鎧乙攝） 由於2019新型冠狀病毒疫情擴散，口罩成為炙手可熱的商品，許多民眾近日反映市面販售的口罩雖未漲價，但已全數缺貨，包括網購、大賣場與藥妝店都一罩難求，不斷向廠商詢問哪裡可以購買、何時進貨，對此，經濟部表示，過年缺貨主因物流停送，年後就會正常補貨，屆時即可恢復正常， (中時 ) #口罩 #缺貨 #藥妝店 #大賣場 #經濟部 #武漢肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸武漢肺炎626人病17死 95人危急 08:042020/01/23 國際 中央疫情指揮中心升至二級 衞福部長陳時中接任指揮官 14:202020/01/23 生活 新竹馬偕47歲女病例確認非武漢肺炎 15:542020/01/23 生活 野味引爆武漢肺炎 女星哀怨自曝錄影拒吃被轟耍大牌 20:212020/01/23 娛樂 2020武漢風暴》韓第二例確診 機場現50公尺檢疫長龍 12:312020/01/24 國際 武漢肺炎失控 章子怡在美坐月子發聲：相信國家 21:162020/01/24 娛樂 脱口罩也重要！ 醫生：做錯恐受感染 16:592020/01/25 生活 5大市面常見口罩 這3種細菌照樣入侵 09:502020/01/27 生活 武漢肺炎／武漢肺炎拉警報 金門馬拉松急喊卡衝擊旅遊業 12:492020/01/27 社會 LINE瘋傳「健康者口罩要反戴」食藥署回應了 12:452020/01/27 生活 生活熱門新聞 媽花400請人寫春聯 兒子看成品崩潰：我後悔了 - 生活 寒流報到 ！氣象局曝最冷時間點 - 生活 好市多口罩之亂他籲平常心 一看推車網笑翻：身體很誠實 - 生活 4縣市大雨特報！氣象局：這2地小心雷雨、大雨 - 生活 彰化田中華新口罩觀光工廠 明限200張號碼牌入館 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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