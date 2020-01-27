表姊這樣是懂事還是太直接？有女網分享今年過年回宜蘭老家，結果開抽屜無意中發現表弟的「素肚」沒藏好，就大方的躺在抽屜讓她相當傻眼，表弟也相當尷尬。

有女網分享今年過年回宜蘭老家，結果開抽屜無意中發現表弟的「素肚」沒藏好，就大方的躺在抽屜讓她相當傻眼，也讓表弟相當尷尬。(翻攝自《Dcard》)

女網友在《Dcard》分享，過年回了很久沒回去的宜蘭老家，家人還新買了Switch要一起玩，一群人就在客廳興奮拆封，為了打開塑膠袋，表弟請原PO去拿剪刀 說在中間房間的櫃子裡，沒想到打開櫃子有剪刀沒錯，但是還有「這個東西」，讓原PO相當傻眼「我當下傻在那裡 」，她表示，表弟居然已經長大了，她也疑問，到底誰會把剪刀跟這種東西放在一起啊...

意外撞見後，原PO假裝沒事的拿剪刀回去，不過拆完後，就故意叫表弟自己拿剪刀回去放，但表弟臉上的表情整個就不一了...後來表弟才偷偷的問「姊，你剛剛拿剪刀...有看到什麼嗎...」原PO也直率的混應「喔～我什麼都看到了呢」還補充道：「沒事，長大很好～聽我男友說egg不錯用，你可以也買一個啦」然後就看到「表弟一臉驚恐地看著她靜默著。」

有網友透過原PO附上的半截圖，精確的找到了完整商品，留言「應該是這個吧...居然叫艷女的純穴 我笑爛XDDDD」、「表姊明顯是個狠腳色」，也有人開玩笑的說「可以幫我問表弟素肚哪裡買的嗎？單身寂寞」

(中時電子報)