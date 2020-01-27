華航集團(包括中華航空、華信航空、台灣虎航)因應新型冠狀病毒疫情，提高防疫措施，自1/28起調整兩岸及台港澳航線機上餐飲及用品服務內容；主要考量減少人員接觸、減少非必要重複用品使用並調整為一次性用品，同時亦鼓勵自備環保杯等自用品，以降低傳染風險。另本集團所有過境兩岸及港、澳抵台航班除正常消毒程序外，均額外再執行客艙餐桌、扶手及艙頂行李箱櫃消毒作業，以維護旅客及機組人員健康。

機上服務調整內容如下：

一、 華航與華信航空飛航兩岸及香港航班

全艙等均採「無熱餐」服務，提供一次性餐盒或紙袋餐點，特別餐僅提供素食餐；桌布、餐巾改由紙巾替代；飲料服務及拋棄式耳機視旅客需要提供；機上備品如毛毯、枕頭、毛巾、報章雜誌將取消提供，頭墊紙採一次性拋棄式使用；機上免稅品銷售及送貨到府均採網路訂購。

二、 台灣虎航飛航澳門航班

比照集團因應防疫工作之相關實施，機上亦不提供免稅品銷售服務及機內刊物，座椅袋內僅保留安全說明卡及清潔袋。

本次集團機上調整服務內容停止時間將另行通知，其他航線將視事態發展應變公告。

(工商 )