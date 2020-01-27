2019新型冠狀病毒（簡稱武漢肺炎疫）情持續升溫，為確保口罩供應國內所需，經濟部公告自1月24日起至2月23日止，為期1個月期間，管制N95和醫療口罩出口，不過，財政部關務署27日指出，民眾出國旅遊，攜帶合理數量口罩出境自用，是沒有問題的。至於合理數量是多少？關務署官員指出，將視目的地、旅遊天數及人數而定，目前春節期間基本上暫定每人5盒為限，近期將再開會確定上限數。

春節期間，武漢肺炎感染人數快速攀升，令許多早已安排利用春節長假出遊民眾忐忑不安，為求自保，自備口罩防疫自然不可或缺，惟經濟部日前宣布管制口罩出口，衍生民眾赴海外旅遊攜帶口罩自用是否要申報？合理攜帶數是多少？以及如何避免不肖商人，化整為零，利用人頭走私，或是以代購方式私運口罩至海外等問題。

關務署表示，依《貨品輸出管理辦法》第9條及《出口貨物報關驗放辦法》第16條規定，出境旅客攜帶自用行李物品出口，不須向海關填送出口報單，不受《貨品輸出管理辦法》第5條應簽證限制，所以，旅客攜帶口罩出境，只要是在自用範圍內，不須辦理出口報關，海關會按隨行成員人數、旅遊天數及旅遊地區等個案情節判斷合理自用數量。

但合理數量究竟是多少？這些問題不僅民眾關心，第一線海關人員也希望有統一標準，官員指出，春節期間國人攜帶口罩赴海外旅遊，暫定以每人5盒為限，近期將再開會決定春節後，旅客攜口罩出國上限。

至於若是有不肖商人將口罩走私至海外，或謊報數量、材質等出口，關務署表示，一旦查獲，將依《海關緝私條例》處以罰鍰並予没入，前者最高可罰貨價3倍以下罰金，後者也可處短漏報數量5倍以下罰鍰。

(中時 )