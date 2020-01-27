隨著武漢肺炎疫情日趨嚴重，市場預期將重創大陸的商業活動，導致消費支出萎縮，進一步衝擊經濟成長表現。反映在金融市場上，市場避險情緒升溫，金價、日圓受追捧，但人民幣大跌逾0.8%，貶至6.9835，眼見7字頭關卡岌岌可危。

NatWest Markets策略師Mansoor Mohi-uddin發布報告指出，預期疫情將在未來數周得到控制，人民幣兌美元有望在7字頭大關煞車，不至於持續探低，由於前景仍樂觀，因此人民幣匯價將收復中美貿易戰期間的失地。

離岸人民幣兌美元（CNH）在上周一（20日）最高來到6.841，升破6.9關卡，為2019年7月31日以來首見，但肺炎疫情擴散蔓延，恐帶來資本流出的壓力，拖累人民幣近期走弱，至27日下午5點15分，離岸人民幣暴貶0.82%，跌至6.9835，逼進7的重要防線。

此外，市場資金轉戰安全資產避險，推升金價和日圓價格，其中，金價一度大漲1%（或17美元），升至每盎司1588美元；日圓一度暴升0.5%，最高至108.73。

(中時電子報)