香港知名品牌水餃「灣仔碼頭」，在台灣曾經達到市佔率第一，不過後來因為供應鏈問題退出台灣市場，直到今年才回歸台灣市場，不過這個品牌的水餃，卻傳出在菲律賓驗出有非洲豬瘟，當局下令全數銷毀掩埋，而食藥署經查證過後，確認台灣的產品沒有問題。

根據CNN Philippines報導，菲律賓海關檢查到一個來自中國大陸的貨櫃，該貨櫃在12月11日時抵達馬尼拉港，接受檢查（獸醫及實驗室檢測）後發現，豬肉芹菜水餃含有非洲豬瘟病毒。當局已經下令，將該貨櫃內容物全部掩埋，避免病毒傳播。

（示意圖／報系資料照）

而該品牌水餃在今年1月正式重返台灣市場，對此食藥署也緊急進行了解，確認該物是否包含非洲豬瘟病毒。

食品藥物管理署食品組科長廖姿婷表示，了解過後證實，台灣所販賣的灣仔碼頭水餃，都是在國內進行製造，都使用含有CAS認證的豬肉製作，且目前中國大陸製作的水餃製品並沒有辦法輸入進台灣。

(中時電子報)