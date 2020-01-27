爆米花居然成了殘殺海鷗的最佳誘餌?美國馬里蘭州，1月發生離奇又殘忍的事件，警方聲稱一名嫌犯故意用爆米花的香氣引誘一群海鷗，接著開車輾過，造成至少10隻海鷗死亡，完事後還逃離現場。

馬里蘭州勞雷爾警局透過推特協尋嫌犯蹤影。（圖／推特）

馬里蘭州勞雷爾警局（Laurel Police Department）表示，他們接獲虐待動物的通報，接著前往當地一處購物中心，發現地上有一群死掉的海鷗，緊緊貼在一起。

警方根據附近店家監視器，發現嫌犯購買爆米花行兇。（圖／baltimoresun）

警方調查後發現，做出這麼慘忍舉動的嫌犯，先是在雜貨店購買爆米花，接著把食物倒在停車場的地上，隨後開車輾過受到香氣吸引的海鷗群。

警方是透過附近店家的監視器，發現這名犯案的非裔人士，目前已透過社群媒體發布訊息，希望能接獲更多目擊者的情報，並找出嫌犯的身分。

所幸這起事件裡被汽車輾壓的海鷗，並沒有全部死亡，一名警察趕到現場時，成功拯救一隻受傷的海鷗，隨後將牠送到救治野生動物的單位。

(中時電子報)