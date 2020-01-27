曾經與Kobe在洛杉磯湖人隊當隊友的林書豪，在得知Kobe墜機身亡後，在推特發文悼念這為NBA傳奇球星，生命如此可貴，而Kobe走的太快。

美國職籃NBA退役球星布萊恩（Kobe Bryant）今（26）日搭乘私人直升機失事身亡，享年41歲。傳出他的13歲女兒也在機上。消息一出不只震驚球員、球迷，美國各界也都表達哀悼，充滿震驚與不捨。

布萊恩今天上午搭乘私人直升機，不幸墜毀在洛杉磯西北方約65公里的卡拉巴薩斯市，機上至少有3人同行。

曾經在洛杉磯湖人隊與Kobe Bryant當隊友的林書豪，在得知訊息後，於推特上發文悼念，林書豪與Kobe Bryant同樣出生於8月23日，2014年至2015年當過湖人隊隊友。

林書豪表示，從同天生日，到當對手，再到隊友，林書豪為Kobe Bryant對於籃球賽事與對全球的貢獻致敬，生命如此可貴，感嘆Kobe Bryant這位傳奇走的太匆匆。

(中時電子報)