等候馬英九發金鼠福卡的民眾大排長龍。（陳世宗攝）

馬英九在鎮瀾宮董是長顏清標陪同下發金鼠福卡，受到民眾的熱烈歡迎。（陳世宗攝）

前總統馬英九27日下午到台中市大雅區永興宮、神岡區順濟宮、大甲鎮瀾宮等宮廟發金鼠福卡，受到民眾的熱烈歡迎，等候領取金鼠福卡的民眾大排長龍；馬英久說未來1年，預期台灣會遭遇到非常多的挑戰，需要大家共同努力團結，兩岸關係繁榮和平。

馬英九27日下午先由新科立委楊瓊瓔等，陪同到大雅區永興宮參拜，隨即在永興宮前發放「金鼠福卡」，等候民眾大排長龍，隊伍從廟前廣場延到外面長達200多公尺長。西屯區27歲的男子謝晉弘指出，他早上9點多就來排隊，下午3時領到福卡很高興，他就是喜歡馬英九，每年都會排隊領馬英九的「福卡」。

馬英九致詞時說，他送大家金鼠福卡，是讓大家這一年能賺大錢、錢大賺；這次立委選舉，楊瓊瓔的選情和對手票數接近，讓他七上八下，還好最後勝選。他預期台灣未來這一年會遇到非常多的挑戰，希望大家能團結共同努力；尤其立委楊瓊瓔「中央有戰力、地方接地氣！」

馬英九到大甲鎮瀾宮參拜，受到董事長顏清標、副董事長鄭銘坤的熱忱歡迎。馬英九說，今天很高興回到大甲鎮瀾宮，此時大陸發生武漢肺炎造成世界的震動，已有80人罹難，一定要做好防疫的準備，防疫如作戰，「料敵從寬、禦敵從嚴，平日多流汗、戰時少流血」。

馬英九強調，做好準備才是最重要，如果我們有餘力，儘速幫助大陸需要的口罩、物資供應上不會發生困難，祝福「國家國運昌隆、人民安居樂業，兩岸關係繁榮和平。」

(中時 )