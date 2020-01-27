柯P27日臉書秀出26日上午7時市府開會照片，所有與會市府首長全都戴上口罩，但柯文哲卻在稍晚對外表示仍無需戴口罩。（引自柯文哲臉書／陳俊雄台北傳真）

武漢肺炎疫情日漸嚴峻，台北市長柯文哲26日才剛表示仍無需戴口罩，事隔一天在臉書表示，他在大年初三（27日）召開應變小組會議，並決議強制要求第一線同仁執勤時配戴口罩。

柯文哲26日前往關渡宮參拜時對媒體指出，現在疫情風險還不夠高，除非是已患病者或是醫護人員必須佩戴外，現階段還沒有一定佩戴的必要。

事隔一天，柯文哲卻在臉書「翻供」表示，他26日上午7點召開會議時，就已經決議要求第一線執勤公務員配戴口罩，與會人士也全戴上口罩，無異宣告全民戴口罩防禦武漢肺炎。

柯文哲臉書指出，他在會上下令北市所有公務機關第一線工作人員全面配戴口罩及勤洗手，另市府建議市民出入公共場所及民間機構第一線服務的工作人員也應比照配戴口罩、勤洗手，做好自身防護。

北市衛生局呼籲，民眾如自中國大陸及其鄰近區域或其他國家返國，入境時，如出現發燒、咳嗽、呼吸急促等症狀，無論是否服用退燒藥、止咳藥，必須主動向機場或港口檢疫人員報到，接受健康評估；返國14日內出現有發燒、呼吸道症狀時，應配戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、接觸史及是否有群聚史。

(中時 )