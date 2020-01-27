確診武漢肺炎台商未配合防疫措施曾經前往高雄金芭黎舞廳，高雄捷運公司27日表示，該名台商接觸過的站務等人員共28人，至今未有發燒等異樣，高雄市衛生局長林立人強調，會密切追蹤他接觸過的人員，民眾千萬別亂傳播未經證實的臆測，以免觸法。

高捷公司表示，該名染病台商21日返台，大約傍晚6時54分從小港國際機場站搭捷運至巨蛋站離站，期間他接觸過的站務等人員都被要求做為期二周的健康自主管理，目前他可能接觸過的站務、清潔、保全人員等人經追蹤，暫時無恙。

林立人說，衛生局另針對台商曾經前往的舞廳，將客人與服務人員、連同台商家人及他曾前往就醫的皮膚科、耳鼻喉科等院所接觸的人員進行密切的健康追蹤，提醒民眾勿傳播無助於疫情調查的訊息，避免引發恐慌。

此外，高雄市政府衛生局指出，1月26日某位網友在臉書，擅自發布「有關境外移入第2例嚴重特殊傳染性肺炎疫情確診台商不實疫情訊息」，由於該網友擅自於自媒體臉書散播不實消息造成民眾恐慌，已涉及違反傳染病防治法第9條規定，高雄市政府衛生局與高雄市政府警察局目前正針對本案進行蒐證、啟動調查。

(中時 )