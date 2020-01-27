因應武漢新型冠狀病毒疫情，華航集團27日下午宣布第二波航班異動，1月31日至2月10日取消共5個來回（10班），取消航班有：台北（桃園）-北京1個來回（2班）、台北（桃園）-徐州1個來回（2班）、台北（桃園）-南京1個來回（2班）、台北（桃園）-上海（浦東）1個來回（2班）、高雄-北京1個來回（2班）。

華航集團26日公布的第一波航班異動，2月1日至2月10日取消共15個來回（30班），取消航班有：台北（桃園）-瀋陽2個來回（4班）、台北（桃園）-西安3個來回（6班）、台北（桃園）-北京4個來回（8班）、台北（桃園）-三亞1個來回（2班）、台北（松山）-溫州1個來回（2班）、台北（桃園）-上海（浦東）2個來回（4班）、台北（桃園）-青島1個來回（2班）、台北（桃園）-長春1個來回（2班）。

華航表示將協助旅客簽轉至其他航班，武漢疫情期間航班時刻多所異動，最新航班異動資訊及旅客退改票相關規定，請旅客多利用華航企業網站、下載MobileAPP查詢即時資訊。

(工商 )