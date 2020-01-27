隨著武漢肺炎確診案例持續增加，衛福部中央健康保險署（健保署）今（27）日發布防疫升級措施，將結合移民署入出境名單資料與健保雲端系統，自動比對提示14天內是否從武漢返台，藉此強化我國防疫。

根據中央流行疫情指揮中心1月25日指示，將運用移民署提供的最近3個月內曾到過湖北地區之入出境名單資料，儘快讓醫療院所於健保雲端系統中查詢國人是否至湖北地區旅遊，提供醫師於診斷病人時提高警覺，全力防堵疫情擴散。

中央健康保險署副署長蔡淑鈴表示，為防止疫情擴大並可能進一步掌握病人動向，由移民署所提供自1月13日起14天內，由武漢入境台灣的名單資料中，在健保雲端系統主頁面的病人資訊摘要上加註提示，提供醫師診斷病人時能即時提高警覺，並且全力防堵疫情擴散。

本項註記功能於27日正式上線，醫師於看診時進入健保雲端系統查詢，對已事先簽署同意書採取批次下載雲端醫療資訊的病人，同樣也必需查詢雲端系統比對。

(中時電子報)