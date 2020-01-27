27日上午提前完工恢復開放通車，睽違49年的重慶南路三段呈現全線平面景觀大道。(陳怡誠攝)

台北市政府趁著農曆春節年前，施工拆除中正橋重慶南路高架橋，歷經施工團隊閃電施工，進度提前7小時完工，重慶南路高架橋及橋下自強市場已功成身退，在27日上午11時49分宣布開放通車，睽違49年的重慶南路三段將以全線平面景觀大道。

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