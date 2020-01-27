重慶南路高架橋閃電拆除上午通車 提前7小時完工 18:212020/01/27 中時 陳怡誠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 27日上午提前完工恢復開放通車，睽違49年的重慶南路三段呈現全線平面景觀大道。(陳怡誠攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 27日上午提前完工恢復開放通車，睽違49年的重慶南路三段呈現全線平面景觀大道。(陳怡誠攝) 台北市政府趁著農曆春節年前，施工拆除中正橋重慶南路高架橋，歷經施工團隊閃電施工，進度提前7小時完工，重慶南路高架橋及橋下自強市場已功成身退，在27日上午11時49分宣布開放通車，睽違49年的重慶南路三段將以全線平面景觀大道。 (中時 ) #台北市 #重慶南路 #春節 #高架橋 #閃電 也許您會感興趣 推薦閱讀 重慶高架橋開拆 封路改道 04:092020/01/23 地方新聞 【金鼠房市旺8】北市豪宅大案登場 建商專注去化 09:032020/01/23 財經 拆重慶高架橋 柯文哲下令「閃電戰」 12:142020/01/23 政治 驅離遭判賠打擊士氣 警署支持上訴到底 12:582020/01/23 社會 重慶高架橋 柯文哲拚94小時拆完 23:162020/01/23 生活 重慶高架橋開拆 柯下令閃電戰 04:102020/01/24 地方新聞 防疫警戒 柯慰問醫護人員 12:492020/01/24 政治 重慶高架橋 可望初三晚7點通車 00:312020/01/25 生活新聞 重慶高架橋走入歷史 拆除工作明晚完工 17:082020/01/26 生活 重慶南路高架橋提前七小時通車 11:502020/01/27 生活 生活熱門新聞 媽花400請人寫春聯 兒子看成品崩潰：我後悔了 - 生活 寒流報到 ！氣象局曝最冷時間點 - 生活 好市多口罩之亂他籲平常心 一看推車網笑翻：身體很誠實 - 生活 4縣市大雨特報！氣象局：這2地小心雷雨、大雨 - 生活 彰化田中華新口罩觀光工廠 明限200張號碼牌入館 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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