在葡萄牙貢多馬爾舉行的「2020世界團體資格賽」第2階段，台灣時間今（27）日落幕，香港、韓國從8搶1淘汰賽中脫穎而出，分別拿下東京奧運男、女團體資格，各獲滿席3個名額。

香港男隊連勝歐洲國家隊伍，取得東奧席次。（美聯社資料照）

這次資格賽男、女各有16隊參加，其中9隊可參加東京奧運。第1階段前8強各取得3個名額，除了可角逐東奧團體賽，並獲得2個單打席次。其他8隊就要進行「8搶1」，爭取最後門票。

男子團體方面，香港隊先後擊敗波蘭、斯洛伐克，並與捷克爭奪東奧門票，結果以3-0橫掃捷克，擠上東奧末班車。而香港女隊先前已打進8強，因此香港拿下滿額的6個席次。

女子團體方面，韓國在第1階段負於北韓，無緣8強。到了8搶1則先後擊敗烏克蘭、西班牙，最後以3-1勝法國，成功進軍東奧。加上打進8強的男子隊，韓國也獲得滿席。

此外，中華男女隊則在24日、25日先後打進8強，一共斬獲6個東奧席次。

(中時 )