防疫形同作戰！中市全力防疫武漢肺炎，台灣燈會加派人員加強衛教防疫宣導工作。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

大陸「武漢肺炎」疫情升溫，台中市今年主辦台灣燈會，副展區文心森林公園已於去年12月21日開燈，因應賞燈人潮到來，市府全力做好防疫工作，除加強衛教宣導；另備有洗手乳、額溫槍等，並有醫護人員進駐待命。市府從27日起連續3天加派人力至副展區進行衛教宣導，全力防疫。

市府觀旅局說，該局於文心森林公園副展區設置防疫告示牌，向民眾進行衛教宣導，於27日開始播放防疫宣導廣播，提醒民眾勤洗手、身體不適應戴口罩儘速就醫，服務站則備有額溫槍，可為有身體不適症狀的民眾檢測體溫。

衛生局表示，副展區廁所洗手台除掛有勤洗手標示，也放置洗手乳，供民眾維持手部清潔，醫護站及哺（集）乳室放有乾洗手液；醫護站也有醫護人員，可提供初步症狀評估，輔導就醫。該局即日起至29日，每日加派2名人力於副展區進行「武漢肺炎」防疫衛教宣導工作。

社會局指出，副展區的工作人員與志工也一併配戴口罩，出勤前也都有量測體溫。至於用餐環境上。經發局表示，除要求燈會美食區的攤商及工作人員全面佩戴口罩，也加強燈會美食區的環境清潔，休息區座位也會提高消毒頻率。

市府呼籲，民眾應養成勤洗手、減少觸摸眼鼻口，少去人多擁擠的公共場所；若有發燒、咳嗽及呼吸急促等症狀，應在家休息或儘速就醫，若有外出必要，應配戴口罩，並妥善處理口鼻分泌物。

(中時 )