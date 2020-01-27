阿富汗民航機驚傳墜毀 18:172020/01/27 中時電子報 丁世傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 阿富汗民航機驚傳墜毀 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 據BBC報導，一架民航機稍早在阿富汗加茲尼省德雅克地區（紅點）墜毀。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps） 根據BBC報導，一架民航機稍早在阿富汗加茲尼省（Ghazni）德雅克地區墜毀。當地政府部門發言人告訴媒體，這架飛機因技術原因墜毀起火。稍早傳出是阿富汗國營航空阿里亞納航空公司（Ariana）的班機，但阿里亞納公司已否認。目前尚無法得知人員傷亡狀況等細節。 俄羅斯衛星通訊社（Sputniknews）報導，阿富汗內政部已證實確有飛機墜毀在加茲尼省，發生在當地時間下午1時30分左右，但原因未明。加茲尼省地方官員說失事客機隸屬阿里亞納航空公司，但航空公司否認。 (中時電子報) #阿富汗 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 梅根變變變 女王頭好痛 - 國際 墜機現場成噩夢 3原因讓布萊恩遺體拾回超耗時 - 國際 悲劇 澳洲吃蛋糕大胃王賽 6旬婦噎死 - 國際 強勢回歸？傳梅根要介入美大選 - 國際 武漢疫情嚴重 法國宣布本周撤僑 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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