據BBC報導，一架民航機稍早在阿富汗加茲尼省德雅克地區（紅點）墜毀。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）

根據BBC報導，一架民航機稍早在阿富汗加茲尼省（Ghazni）德雅克地區墜毀。當地政府部門發言人告訴媒體，這架飛機因技術原因墜毀起火。稍早傳出是阿富汗國營航空阿里亞納航空公司（Ariana）的班機，但阿里亞納公司已否認。目前尚無法得知人員傷亡狀況等細節。

俄羅斯衛星通訊社（Sputniknews）報導，阿富汗內政部已證實確有飛機墜毀在加茲尼省，發生在當地時間下午1時30分左右，但原因未明。加茲尼省地方官員說失事客機隸屬阿里亞納航空公司，但航空公司否認。

(中時電子報)