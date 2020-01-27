巨星殞落！NBA前湖人球星Kobe今（27日）傳出墜機身亡噩耗，全球粉絲震驚悲痛不已，無法接受傳奇就這樣落幕。日本知名漫畫《灌籃高手》作者井上雄彥也在推特（Twitter）哀悼，而流言底下的一張圖令所有球迷眼眶泛淚……。

NBA傳奇球星「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）今日傳出噩耗，約在台灣時間凌晨4點時，本人所搭乘的私人直升機加州卡拉巴薩斯（Calabasas）發生墜毀，傷亡者包括布萊恩年僅13歲的女兒「Gigi」吉安娜（Gianna Bryant），機上9人全數罹難，享年41歲。

傳奇NBA球星KobeBryant在今(27)台灣時間凌晨4點時，本人所搭乘的私人直升機加州卡拉巴薩斯（Calabasas）發生墜毀，享年41歲。（美聯社資料照）

這晴天霹靂的消息令全世界的球迷、粉絲都相當錯愕，隨著數家媒體證實，各界名人、球迷都紛紛在網上哀悼。《灌籃高手》作者井上雄彥雖然僅在推特上短短寫下「悲しい（悲痛）」3個字，但眾人皆知道熱愛籃球、熱愛NBA的井上雄彥心理有多少道不出難過。

《灌籃高手》作者井上雄彥雖然僅在推特上短短寫下「悲しい（悲痛）」3個字。（摘自井上雄彥推特）

井上的推特發文下，有粉絲貼上一張灌籃高手主角「櫻木花道」淚流滿面的照片，然而有一張照片更令球迷心碎，一張小飛俠Kobe Bryant正在封蓋另一位灌籃高手主角「流川楓」射籃的漫畫圖。催淚指數瞬間直衝球迷淚腺，全世界球迷始終無法接受一代巨星竟就此殞落。

(中時電子報)