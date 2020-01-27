嚴格防疫 蒙古關閉與中國大陸邊界 18:312020/01/27 中時電子報 丁世傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蒙古關閉與中國大陸邊界。（圖／擷取自google.com/maps） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蒙古已關閉與中國的邊界通行站，禁止人車通行，同時下令學校停課，以防止在中國湖北省武漢市爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情侵入。 武漢肺炎疫情肆虐中國，已造成81死，毗鄰的蒙古宣布採取這些措施，是迄今外國為防範2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）蔓延所實施的最嚴厲行動。 副總理安克圖夫辛（Enkhtuvshin Ulziisaikhan）表示，蒙古當局作此決定，是因為鄰近的中國內蒙古地區已經出現確認病例。 (中時電子報) #蒙古 也許您會感興趣 推薦閱讀 接管近八月 包商銀行迎來新股東 04:092020/01/23 焦點新聞 兩岸熱門新聞 500萬人離開武漢去哪兒？7515人赴台灣 - 兩岸 願革職謝罪！武漢市長首度承認：初期訊息披露不及時 - 兩岸 2020武漢風暴》最新檢測結果 ：華南海鮮市場存在大量新型冠狀病毒 - 兩岸 習近平：緊緊依靠人民群眾 堅決打贏疫情防控阻擊戰 - 兩岸 武漢青年錄影冒險求救 痛罵政府：Ｘ的！ - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。