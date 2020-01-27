航警局與保一總隊支援警力從24日起在桃園、松山、台中、台南及高雄等機場，協助疾病管制署收取陸港澳入境班機旅客填寫健康聲明書，對於少數旅客不配合，並有不當行為，「傳染病防治法」及妨害公務等相關法令，嚴正執法偵辦。（陳麒全攝）

航警局與保一總隊支援警力從24日起在桃園、松山、台中、台南及高雄等機場，協助疾病管制署收取陸港澳入境班機旅客填寫健康聲明書，對於少數旅客不配合，並有不當行為，「傳染病防治法」及妨害公務等相關法令，嚴正執法偵辦。（陳麒全攝）

保一總隊代總隊長劉安永（右三）27日前來桃園機場慰勤。（陳麒全攝）

大陸武漢肺炎疫情擴散，桃園機場防疫作為升級，針對陸港澳入境旅客需填寫健康聲明書，並由保大員警支援收取勤務。日前有大陸籍旅客在入境桃園國際機場時，疑似蓄意朝執勤員警咳嗽，航空警察局27日表示，若旅客不當行為調查屬實，將依「傳染病防治法」及妨害公務偵辦。

一名支援桃園國際機場防檢勤務的保一總隊林姓員警，透過臉書社群網頁表示，26日在執勤時發現，有自陸港澳入境的旅客在「健康聲明書」中，寫上自己沒有感冒、咳嗽、發燒的症狀，但經過初步目視部分旅客建康情況，發現所填寫的內容都是說謊、亂寫跟敷衍，「明明很多人咳嗽非常嚴重，自我檢查的健康聲明書上面，卻寫沒有任何症狀」。

讓該名員警感到忿忿不平的，還有來自大陸成都的旅客，還故意朝向員警的臉咳嗽，員警問到有沒有不舒服時，對方還笑著說「沒事沒事」，令他感到非常火大，並在臉書建議，應該所有自大陸來台的旅客，都要排隊確實檢查，以做到防疫滴水不漏。

航警局27日下午表示，航警局與保一總隊支援警力從24日起在桃園、松山、台中、台南及高雄等機場，協助疾病管制署收取陸港澳入境班機旅客填寫健康聲明書，對於少數旅客不配合，並有不當行為，經調查後，若有故意違反規定的舉止，警方將依「傳染病防治法」及妨害公務等相關法令，嚴正執法偵辦。

(中時 )