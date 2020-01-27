去年底，大陸武漢「新型冠狀病毒」肺炎疫情爆發，有部落客表示原本預計1月要到武漢旅遊，但家中的愛犬竟然在13日把主人的護照咬了稀巴爛，當時他在臉書曬出護照慘狀氣到「誰來給我把這隻狗帶走」，沒想到隔天武漢就爆發了疫情，讓他感動的說「這孩子真的是在保護我」

《金毛愛旅行の視角》在臉書表示，自己原本預計1月要到武漢旅遊，不過13日家裡的黃金獵犬Kimi竟然把護照給咬爛，讓他相當錯愕急得不知道該如何，結果隔天肺炎疫情就爆發了，讓他相當感動表示「你們還記得護照這件事嗎？仔細回想，這孩子真的是在保護我，我護照被撕毀後，原本我打算去的地方，開始病毒肆虐；現在想起來挺懸，也挺感動的；還好有你阻擋了我們的行程，讓我們能平安的和家人一起團圓過年」，也引起外媒興趣爭相報導。

許多網友也紛紛到被咬爛的護照照片留言，表示「朝聖忠犬救主」、「護主神犬」、「真的很神奇呀... 按道理狗狗未至於那麼頑皮吧, 而且都去過那麼多次旅行了」。

(中時電子報)