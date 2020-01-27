武漢新型冠狀病毒疫情持續肆虐，目前已確診2828例，死亡81例。針對疫情，中共總書記習近平表示，要求各級黨組織和廣大黨員幹部團結帶領廣大人民群眾堅決貫徹落實黨中央決策部署，緊緊依靠人民群眾堅決打贏疫情防控阻擊戰。

習近平還強調，，各級黨委要科學研判形勢、精准把握疫情，統一領導、統一指揮、統一行動。

(中時 )