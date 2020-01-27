習近平：緊緊依靠人民群眾 堅決打贏疫情防控阻擊戰 18:492020/01/27 中時 陳柏廷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中共總書記習近平（摘自新華社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 武漢新型冠狀病毒疫情持續肆虐，目前已確診2828例，死亡81例。針對疫情，中共總書記習近平表示，要求各級黨組織和廣大黨員幹部團結帶領廣大人民群眾堅決貫徹落實黨中央決策部署，緊緊依靠人民群眾堅決打贏疫情防控阻擊戰。 習近平還強調，，各級黨委要科學研判形勢、精准把握疫情，統一領導、統一指揮、統一行動。 (中時 ) #習近平 也許您會感興趣 推薦閱讀 沒有共識 蔡習會難成 04:092020/01/23 論壇廣場 2020武漢風暴》肺炎擴散 德法領導人致電習近平 17:292020/01/23 兩岸 習近平新年發布談話 並未提及台灣、兩岸問題 19:542020/01/23 兩岸 想踩貿易協議死線？ 川普嗆將有巨幅關稅砸向北京 22:002020/01/24 財經 2020武漢風暴》破天荒！習近平首次春節召開黨中央防疫會議 21:102020/01/25 兩岸 兩岸熱門新聞 500萬人離開武漢去哪兒？7515人赴台灣 - 兩岸 願革職謝罪！武漢市長首度承認：初期訊息披露不及時 - 兩岸 上海台商用行動抗擊新型冠狀病毒 - 兩岸 - 旺報 2020武漢風暴》最新檢測結果 ：華南海鮮市場存在大量新型冠狀病毒 - 兩岸 習近平：緊緊依靠人民群眾 堅決打贏疫情防控阻擊戰 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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